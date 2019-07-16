Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с МедведевымРИА Новости вчера в 18:43
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать в интернете о своей службе
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о своей принадлежности к ВС РФ.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Авто
Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Intel Pohoiki Beach – система из 64 нейроморфных процессоров Loihi
Система включает в себя 8 миллионов нейронов и 64 нейроморфных процессоров Loihi.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Культура
Комедию «Ревизор» поставили в Приморском театре молодежи
В Год театра в Приморском крае готовится еще одна премьера — Приморский драматический театр молодежи поставил одну из самых известных пьес Николая Гоголя – "Ревизор", и премьера состоится уже через несколько дней.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Политика
Кремль отреагировал на данные о подготовке фейков о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину.
Обновлено в 05:43
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
CNN сообщил о захвате Ираном нефтяного танкера ОАЭ
Корреспонденты телеканала считают, что иранские войска совершили захват судна с целью его обмена на танкер Ирана, который был недавно задержан британской морской пехотой.
Обновлено в 03:24
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Технологии
В России разработан уникальный демультиплексор для оптоволоконных линий связи
Одно из предприятий холдинга «Швабе», входящего в государственную корпорацию Ростех, запатентовало уникальный демультиплексор со спектральным разделением для волоконно-оптических линий связи.
Обновлено в 05:56
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Редчайший алмаз лимонного оттенка найден в Архангельской области
На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, которое разрабатывает компания «АГД Даймондс» (принадлежит «Открытие Холдингу»), добыт уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата.
Обновлено в 05:13
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Обмен пленными состоится в течение месяца - Пристайко
Советники стран, участвующих в переговорах нормандского формата, договорились об обмене пленными в течение месяца.
Обновлено в 06:01
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25