Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной РоссииLenta.ru вчера в 23:20
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
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