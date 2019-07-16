Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной РоссииLenta.ru вчера в 23:20

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
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Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

ФАНвчера в 20:01

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Lenta.ruвчера в 23:20

Украинские депутаты восхитились гостеприимством России

Газета.Ruвчера в 22:04

Украинский депутат рассказал, как его приняли в России

Комсомольская правда00:29

Депутат Верховной рады Украины рассказал о впечатлениях от поездки в Москву

Life.ruвчера в 19:46

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от поездки в Москву

Политика Сегоднявчера в 19:30

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

РИА Новостивчера в 18:43
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Политика

Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Спасатели обнаружили тело еще одного утонувшего в реке Лене ребенка

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Захарова назвала фарсом и абсурдом преследование Вышинского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фарсом и абсурдом уголовное преследование журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной день

Россияне могут получить еще один оплачиваемый выходной день один раз в год — для прохождения ежегодной диспансеризации.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота

Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Политика

«Грузинский набор» подорожал в российских ресторанах

Специалисты выяснили, что минимальный набор так называемого традиционного грузинского меню в российских ресторанах подорожал на 6,5%. В такой набор вошли бокал грузинского вина, хачапури и порция хинкалей.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400

Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие

В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России

По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
Политика

Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны

Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Жители России смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов

Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.
Обновлено вчера в 00:10
Общество

Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено вчера в 04:47
Транспорт

Орешкин привезет Медведеву доклад о трассе М-7

Министр проехал мимо Чебоксар Минэкономразвития РФ подготовит доклад для совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу реконструкции стратегической для Чувашии и ряда других регионов трассы М-7.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду

Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

Российскому авторынку грозит дефицит машин

Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты

Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России

Обновлено вчера в 13:34
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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