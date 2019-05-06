Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в КрымИзвестия 09:03

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге романтическое автомобильное путешествие в Крым. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба Шуфрича в Facebook.

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

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