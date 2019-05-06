Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в КрымИзвестия 09:03

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге романтическое автомобильное путешествие в Крым. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба Шуфрича в Facebook.

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Финансы Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Здоровье В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.

Наука Найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода.

Политика Саакашвили рассказал, чем займется на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Недвижимость Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.

Происшествия Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.

Футбол Икер Касильяс выписан из больницы 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.

Гаджеты Выяснились характеристики, стоимость и уровень производительности всех видеокарт AMD Navi Источник приводит данные по характеристикам и ценам всей новой серии видеокарт AMD, которая, по имеющимся данным, будет называться Radeon RX 3000.

Происшествия В Железноводске ликвидировали пожар в девятиэтажке Пожар в девятиэтажке в Железноводске, в результате которого 13 человек пострадали, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Политика Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.

Происшествия Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Экономика Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций» Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на компенсацию компаниям затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Политика Единый реестр населения будет создан в России ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой».

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.