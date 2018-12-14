Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли.

В Верховной раде рассказали об отсутствии выгод для Украины от участия в ассоциации с ЕС. Как заявил депутат Виктор Бондарь украинскому телеканалалу NEWSONE, Киев просто не может воспользоваться никакими экономическими преференциями в рамках соглашения, потому что Европа украинцев "надурила".

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