Политика

Украинский депутат обвинил ЕС в обмане
Российская газета
01:26

В Верховной раде рассказали об отсутствии выгод для Украины от участия в ассоциации с ЕС. Как заявил депутат Виктор Бондарь украинскому телеканалалу NEWSONE, Киев просто не может воспользоваться никакими экономическими преференциями в рамках соглашения, потому что Европа украинцев "надурила".
Российская газета01:26
Виктор Бондарь
Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли.
— Виктор Бондарь, украинский политикНТВ вчера в 22:45

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На Украине обвинили Евросоюз в обмане

URA.Ru00:24

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News.ruвчера в 18:22

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РИА Новостивчера в 17:36
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Глава Партии "Возрождение", глава депутатской группы "Партия "Возрождение" в Верховной Раде Украины. Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова. Депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов.
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