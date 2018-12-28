Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев, он стал президентом лишь для той части населения, которая была для него главенствующей.

Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады, лидер партии «Христианские социалисты» Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш».

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