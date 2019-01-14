Но мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал "черметом" военные корабли, которые стране передают с Запада. Об этом он заявил в эфире украинского телевизионного канала NewsOne. Мосийчук был откровенным и заявил, что на Украине нет нормального собственного военно-морского флота.

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