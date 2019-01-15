Политика

Украинский депутат назвал «черметом» переданные Западом корабли
Российская газета
03:39

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал "черметом" военные корабли, которые стране передают с Запада. Об этом он заявил в эфире украинского телевизионного канала NewsOne. Мосийчук был откровенным и заявил, что на Украине нет нормального собственного военно-морского флота.
Российская газета03:39
Игорь Мосийчук
Но мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатРИА Новости вчера в 21:47
с чего всё началось
"По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране", - сказал нардеп в эфире канала NewsOne
, добавив, что переданный Украине "чермет" никак не повиляет на ситуацию в стране.
ТВ Центр07:22

Подробнее о событии

Западные партнеры превратили Украину в большую «незалежную» свалку

Новостной фронт09:06

Депутат Рады считает металлоломом корабли, предлагаемые Украине Западом

Газета.Ru06:59

«Чермет от западных партнеров ситуацию не изменит»: депутат Рады рассказал об уничтожении украинского судостроения

Народные новостивчера в 11:18

Украинский депутат назвал «черметом» переданные Западом корабли

Российская газета03:39

Депутат рады назвал переданные Украине Западом корабли черметом

Известиявчера в 23:53

Депутат Рады назвал «черметом» корабли, переданные Украине Западом

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о переданных Украине кораблях

RT на русском05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

Обновлено в 08:45
Космос

Китайский зонд произвел биологический эксперимент на Луне

Китайский зонд «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луны, обеспечил проведение биологического эксперимента на спутнике Земли.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

«Почта России» начала продавать пиво

«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:44
Политика

Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика

Профильный комитет Госдумы рекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку

Краснодарский гарнизонный военный суд проверяет информацию об автомобильной аварии с участием судьи Арсена Крикорова, в ДТП пострадала 18-летняя жительница Краснодара.
Обновлено в 09:03
Политика

Толстой назвал консультации с главой ПАСЕ содержательными

Консультации с председателем ПАСЕ по ситуации, сложившейся в отношениях между РФ и Советом Европы, были откровенные и содержательные, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде

Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Обновлено в 05:16
Политика

Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus

Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Политика

Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 07:54
Политика

США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей

США назвали разочаровывающей встречу с РФ в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон продолжает считать, что Москва нарушает параметры ДРСМД, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Экономика

Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей

Правительство согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» в рамках Гайдаровского форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:40
Экономика

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено в 09:08
Экономика

Предприниматели предложили обложить налогом выезд из России

Предприниматели в России предложили ввести налог на выезд из страны.
Обновлено в 05:55
Политика

Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), приуроченную к заседанию наблюдательного совета организации.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Топ-менеджер «Евросети» найден мертвым в Новой Москве

В Новой Москве найдено тело топ-менеджера «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика

Лукашенко запретил перенимать опыт России в сфере подготовки магистров

Белоруссии не следует перенимать опыт России в области подготовки магистров в вузах, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 09:08
Общество

В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок

Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
Обновлено в 07:12
Политика

Идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч оценил вице-премьер Акимов

Идея штрафовать водителей превышающих скорость на 10 километров в час является перспективной и нуждается в обсуждении.
Обновлено в 08:13
Политика

Британский парламент голосует по Brexit

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Абхазии грабители убили россиянина

Правоохранительные органы Абхазии ищут неизвестных, которые убили 41-летнего гражданина России.
Обновлено в 07:52
Политика

Лукашенко заявил об угрозе Белоруссии с Запада и Востока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения глав местных исполнительных и распорядительных органов выразил мнение, что Белоруссию на Западе и на Востоке подвергли ревизии на предмет независимости и суверенитета.
Обновлено в 08:11
Экономика

Центробанк хочет ограничить комиссию банков за переводы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк (ЦБ) и Министерство финансов проанализировали рынок денежных переводов физических лиц и заявили, что внутрибанковские межрегиональные комиссии недопустимы.
Обновлено в 03:59
Общество

Госдума поддержала меры против перекупщиков билетов

Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в Найроби

Обновлено в 08:52
Происшествия

Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан

В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года

В ведомстве подчеркнули, что каждые 10 тыс. жителей Москвы обеспечены более чем 50 врачами, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9 врача на 10 тыс. человек), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32).
Обновлено в 06:49
ещё по теме
Игорь Владимирович Мосийчук
Украинский депутат
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бывший заместитель командира батальона «Азов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное