Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

с чего всё началось

Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь. Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.

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