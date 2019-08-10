Политика

Украинский чиновник опубликовал письма крымчанРИА Новости 13:41

Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь. Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.
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с чего всё началось

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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На Украине опубликовали откровенные письма от крымчан

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Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Газета.Ru13:57

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РИА Новости13:41
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Стрельба произошла в мечети в Норвегии

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В бундестаге ответили на угрозы США вывести войска из Германии

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Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

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Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

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Армия и оружие

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Сервис Discord скоро запустит новую функцию под названием Go Live, которая позволит каждому почувствовать себя стримером.
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Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери

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