Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчанРИА Новости вчера в 13:41

Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь. Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.
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с чего всё началось

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
РИА Новостивчера в 13:41

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На Украине опубликовали откровенные письма от крымчан

Взгляд.рувчера в 14:46

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Российская газетавчера в 15:54

Украинский чиновник опубликовал письма от жителей Крыма

Телеканал 360°вчера в 15:00

Украинский политик опубликовал письма крымчан о жизни в регионе

Life.ruвчера в 15:51

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове

Известиявчера в 14:38

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Газета.Ruвчера в 13:57

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

РИА Новостивчера в 13:41
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Общество

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