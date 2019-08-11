Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчанРИА Новости 13:41

Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь. Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
РИА Новости13:41

Подробнее о событии

На Украине опубликовали откровенные письма от крымчан

Взгляд.ру14:46

Украинский чиновник опубликовал письма с отзывами о жизни в Крыму

Российская газета15:54

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

РИА Новости13:41

Украинский чиновник опубликовал письма от жителей Крыма

Телеканал 360°15:00

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове

Известия14:38

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Газета.Ru13:57

Украинский политик опубликовал письма крымчан о жизни в регионе

Life.ru15:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 06:56
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony

В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Российские военные доставили 500 продовольственных наборов жителям района Баб аль-Макам в сирийском Алеппо, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Евгений Казарин.
Обновлено в 23:07
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено в 22:20
Политика

В Венесуэле собирают подписи против санкций со стороны США

В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США. Об этом сообщает Венесуэльское агентство новостей.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль

«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Игры

EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 22:10
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Культура

«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет

Ровно 46 лет назад начался показ многосерийного фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 17:00
Футбол

Галицкий назвал крутой работу Шаронова

Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено вчера в 04:43
Космос

Ненужного «Роскосмосу» робота отправят в коммерцию

Робот-ассистент космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", будет перенаправлен для использования проектах на коммерческой основе.
Обновлено в 21:49
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

Обновлено в 13:52
Происшествия

После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело

В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 06:51
Футбол

Гиггз призвал пинать Погба на тренировках «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 22:36
Авто

Mazda рассказала о дизельной Mazda 6

Обновлено в 08:01
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Кино

Студия Universal сняла с проката новый фильм после критики Трампа

Обновлено в 17:56
Авто

Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию

Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено в 06:07
Технологии

Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse

Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено в 23:09
Политика

В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Музыка

Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом

Обновлено в 09:34
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, пишет ТАСС.
Обновлено в 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное