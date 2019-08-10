Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчанРИА Новости 13:41
Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь. Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.
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с чего всё началось
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.РИА Новости13:41
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
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