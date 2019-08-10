Политика

Украинский чиновник опубликовал письма крымчанРИА Новости 13:41

Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь. Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.
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с чего всё началось

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
РИА Новости13:41

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Украинский чиновник опубликовал письма от жителей Крыма

Телеканал 360°15:00

Украинский чиновник опубликовал письма с отзывами о жизни в Крыму

Российская газета15:54

Украинский политик опубликовал письма крымчан о жизни в регионе

Life.ru15:51

На Украине опубликовали откровенные письма от крымчан

Взгляд.ру14:46

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове

Известия14:38

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Газета.Ru13:57

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан

РИА Новости13:41
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Происшествия

Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты

После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

ВСУ не дают тушить жилые дома после обстрела в ДНР

Обновлено вчера в 14:55
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Авто

65% британских водителей не понимают европейские знаки

Опрос показал, что 65% британских водителей не понимают европейские знаки.
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Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной опубликовал умилительное видео с дочерью Теоной

Дочь российской актрисы и телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова Теона, по мнению фолловеров, становится звездой Instagram.
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Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону

Обновлено в 15:13
Авто

Что будет, если поставить колеса с большим вылетом - вы точно знаете?

Обновлено в 02:16
Происшествия

Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.
Обновлено в 17:15
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Хоккей

Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено в 14:36
Футбол

На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша

На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
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Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальти

Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье

Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Транспорт

Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Театры

Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено в 15:33
Футбол

Галицкий назвал «крутой» работу Шаронова в «Рубине»

Обновлено в 15:57
Общество

Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок

В Алтае зарегистрировали самое большое число беременных женщин в России на 2018 год.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Авто

Поставки Mercedes-AMG One отодвинули до 2021 года

Стоит напомнить, что всего планируется выпустить 275 экземпляров гиперкара Mercedes-AMG One, мощность которого составит не менее 1 000 л.с. Стоимость модели составит 2,7 миллиона долларов.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В пригороде Осло произошла стрельба в мечети

Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
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