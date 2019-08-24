Единоборства

Украинский боксер Усик отказался драться с россиянамиРидус 10:31

Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым. Ранее сообщалось, что бой может пройти 12 октября в Чикаго.
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Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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