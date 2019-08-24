Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянамиРидус 10:31
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым. Ранее сообщалось, что бой может пройти 12 октября в Чикаго.
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Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Кино
«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Хоккей
Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Обновлено в 06:24
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Кино
Анонсированы новые сериалы четвертой кинофазы Marvel
Компания Marvel анонсировала новую продукцию, предназначенную для платформы Disney Plus.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено в 16:00
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Политика
Макрон и Трамп встретились за завтраком перед саммитом G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «Большой семёрки».
Обновлено в 09:05
Космос
Причиной неудавшейся стыковки «Союза» с МКС стала уникальная неполадка
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту не удалось пристыковать к МКС из-за «не встречавшихся ранее колебаний» при сближении со станцией, заявил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста
В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.
Обновлено в 06:01
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Хоккей
«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею
Столичное «Динамо» одержало победу над клубом «Спартак» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 15:21
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32