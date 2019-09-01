В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.

Политика Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Армия и оружие США засекли маневры российского военного спутника Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Происшествия Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.

Происшествия В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Общество Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Политика Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу Дуда заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об "уничтожении" Польши, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу.

Футбол Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Происшествия Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Общество Президентское кадетское училище открылось в Кемерово Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.

Политика ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном «Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.

Происшествия Вертолет упал в реку в Подмосковье Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Здоровье Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.

Финансы Рубль в сентябре: есть ли основание для паники Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.