Единоборства
Allboxing.ruВасилий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
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Ломаченко в бою с Кэмпбеллом защитил два чемпионских пояса и завоевал титул WBC
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