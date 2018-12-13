Политика

Украинский боксер Усик пообещал защитить Киево-Печерскую лавру
BFM.ru
02:14

Абсолютный чемпион мира, украинский боксер Александр Усик встанет на защиту Киево-Печерской лавры, если потребуется. Усик заявил, что в случае захвата Лавры радикалами, он встанет на сторону монахов, приводит его слова телеканала «112 Украина».
BFM.ru02:14
Александр Усик
Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас.
— Александр Усик, украинский боксёрТК Звезда вчера в 17:05
с чего всё началось
Так он ответил на вопрос зрителя в эфире телеканала "112 Украина"
 о том, как отреагирует боксер на силовые действия в отношении канонической Украинской православной церкви.
Вести.Ru03:34

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