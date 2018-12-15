Почему какие-то радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

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Армия и оружие Армия и оружие ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря «Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.

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