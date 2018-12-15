Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов
РИА Новости
13:18

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.
РИА Новости13:18
Александр Усик
Почему какие-то радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры.
— Александр Усик, украинский боксёрИзвестия 12:10

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