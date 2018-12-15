Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов
Российская газета
12:02

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик не испугался угроз радикалов и по-прежнему настроен защитить от посягательств Киево-Печерскую лавру, сообщают местные СМИ.
Российская газета12:02
Александр Усик
Почему какие-то радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры.
— Александр Усик, украинский боксёрИзвестия 12:10

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