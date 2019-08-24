Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянамиРидус 10:31
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым. Ранее сообщалось, что бой может пройти 12 октября в Чикаго.
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Футбол
Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Футбол
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 12:53
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ
Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.
Обновлено в 15:55
Кино
Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль
На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Политика
AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Вашингтон снять ограничения для британских компаний на деятельность на американских рынках.
Обновлено в 18:20
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
Обновлено в 18:17
Наука
Космос настраивает мозг под невесомость
Сотрудники Высшей школы экономики, Института медико-биологических проблем РАН, Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России, Московского государственного университета вместе с коллегами из Бельгии сравнили состояние мозга у 11 космонавтов до и после миссии на орбите, которая длилась полгода (также в исследовании участвовали добровольцы, которые всё это время оставались на Земле).
Обновлено вчера в 00:12
Технологии
WorldSkills создает новые профессии через чемпионаты
На Kazan Expo стартовала соревновательная часть чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.
Обновлено в 02:07
Единоборства
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда
Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Наука
Российские ученые создали метаматериал для «магнитных» компьютеров
Статья, посвященная технологии, которая пригодится при создании "магнитных" компьютеров, появилась в научном издании Advanced Science.
Обновлено вчера в 08:47
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.
Обновлено в 17:09
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено в 10:44
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Технологии
Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем
Исследователи из Копенгагенского университета разработали прототип приложения, которое сможет рассчитывать необходимую дозу лекарств для пользователя, а также отслеживать поддельные препараты.
Обновлено в 11:45