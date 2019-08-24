Единоборства

Украинский боксер Усик отказался драться с россиянамиРидус 10:31

Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым. Ранее сообщалось, что бой может пройти 12 октября в Чикаго.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Менеджер боксера Федосова будет искать нового соперника из-за отказа Усика

ТАСС11:04

«Не хочу этой грязи». Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Федосовым и Поветкиным

Sport24.ru09:38

Украинец Усик отказался от боя с российским боксером

РБК10:09

«Не хочу говна, которое будет литься с обеих сторон». Усик второй раз отказался от боя с русским

Sports.ru13:23

Боксер Усик не стал драться с россиянином Федосовым из-за политики

РЕН ТВ09:14

Усик: нормально отношусь к Федосову, боя не будет, так как не хочу грязи

РИА Новости08:55

Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым

RT на русском08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Футбол

Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»

Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд

«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 12:53
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ

Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.
Обновлено в 15:55
Кино

Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль

На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Джереми Кларксон рассказал, как похудел, применяя диету Елизаветы II

Обновлено в 12:21
Политика

AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Вашингтон снять ограничения для британских компаний на деятельность на американских рынках.
Обновлено в 18:20
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Здоровье

Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования

В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Политика

Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины

Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
Обновлено в 18:17
Наука

Космос настраивает мозг под невесомость

Сотрудники Высшей школы экономики, Института медико-биологических проблем РАН, Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России, Московского государственного университета вместе с коллегами из Бельгии сравнили состояние мозга у 11 космонавтов до и после миссии на орбите, которая длилась полгода (также в исследовании участвовали добровольцы, которые всё это время оставались на Земле).
Обновлено вчера в 00:12
Технологии

WorldSkills создает новые профессии через чемпионаты

На Kazan Expo стартовала соревновательная часть чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.
Обновлено в 02:07
Единоборства

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда

Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Политика

В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»

"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Наука

Российские ученые создали метаматериал для «магнитных» компьютеров

Статья, посвященная технологии, которая пригодится при создании "магнитных" компьютеров, появилась в научном издании Advanced Science.
Обновлено вчера в 08:47
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10

Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.
Обновлено в 17:09
Авто

LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей

АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено в 10:44
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Технологии

Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем

Исследователи из Копенгагенского университета разработали прототип приложения, которое сможет рассчитывать необходимую дозу лекарств для пользователя, а также отслеживать поддельные препараты.
Обновлено в 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Усик
Украинский боксёр
Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в 1-й тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Сергеевич Федосов
Российский боксёр
Российский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории. Среди профессионалов чемпион по версиям WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin, чемпион России в тяжёлом весе, также он является победителем престижного американского турнира ESPN’s Boxcino 2015.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное