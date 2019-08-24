Единоборства

Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянамиГазета.Ru 13:41

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова. Бывший абсолютный чемпион мира уверен, что этот бой "переведут в политическую плоскость", чего ему очень бы не хотелось.
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