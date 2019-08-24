Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянамиГазета.Ru 13:41
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова. Бывший абсолютный чемпион мира уверен, что этот бой "переведут в политическую плоскость", чего ему очень бы не хотелось.
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Общество
Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть
Обновлено вчера в 17:43
Единоборства
Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание
Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Наука
Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей
Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнеров через друзей, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено в 04:48
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на этапе юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в рамках первого этапа юниорского Гран-при, который проходит во Франции.
Обновлено вчера в 17:00
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Политика
Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице
Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
"Зенит" с минимальным счетом уступил "Уфе" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Автоспорт
Заезды Квята на «Формуле-1» в Петербурге отменили
Петербургские любители «Формулы-1» в субботу, 24 августа, были разочарованы тем, что организаторы отменили демонстрационные заезды пилота команды «Торо Россо» Даниила Квята.
Обновлено в 10:06
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено в 14:53
Происшествия
Водитель Mitsubishi погиб после столкновения с деревом в Ленобласти
Утром 24 августа на 19-м км дороги Рощино-Цвелодубово водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:36
Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека
Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Турция: Греция силой возвращает мигрантов из других стран в Турцию
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию.
Обновлено в 10:16
Футбол
День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»
Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32