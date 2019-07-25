Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на ПорошенкоИзвестия вчера в 18:14
Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом 25 июля сообщает издание Elise Journal.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 01:55
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено вчера в 08:11
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Россия может остаться без продукции Apple из-за действий депутатов
Независимые эксперты в лице гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова и специалиста по информационной безопасности Александр Пацай убеждены, что Apple никогда не предустанавливали с свои смартфоны стороннее ПО, и делать это ради России они вряд ли будут.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Футбол
«Зенит» интересуется Наингголаном
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
До зарплаты не хватает денег 75% россиян
Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представлен официально
Сегодня, 25 июля состоялся официальный дебют обновлённого внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Премьера новинки прошла в Таиланде.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в районе 107-го километра МКАД
"Камаз" и автомобиль Hyundai столкнулись в районе 108-го километра МКАД. В результате ДТП три человека госпитализированы.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено вчера в 06:18
Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила четверню
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Россиянам разъяснили права на компенсацию за задержки рейсов в Европу
Россияне, пострадавшие из-за задержек или отмены рейсов в Европу, могут рассчитывать на компенсацию в размере до 600 евро.
Обновлено вчера в 22:26
Космос
Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза
Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
Обновлено 23 июля в 09:00
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Автобус с военными опрокинулся в Сербии
В Сербии перевернулся автобус с военнослужащими. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ОК Радио.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01