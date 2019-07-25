Политика

Украинский боевик объяснил свое нападение на ПорошенкоИзвестия вчера в 18:14

Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом 25 июля сообщает издание Elise Journal.
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Неонацист из Петербурга объяснил нападение на Петра Порошенко

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РЕН ТВвчера в 15:32

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Кортеж Порошенко атаковал ветеран «Азова» с паспортом от Зеленского

Газета.Ruвчера в 16:36

Напавший на Порошенко объяснил свой поступок местью за унижения в Донбассе

News.ruвчера в 21:16
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
Происшествия

Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме

Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 01:55
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

Обновлено вчера в 12:06
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера

В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено вчера в 08:11
Авто

В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей

В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Россия может остаться без продукции Apple из-за действий депутатов

Независимые эксперты в лице гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова и специалиста по информационной безопасности Александр Пацай убеждены, что Apple никогда не предустанавливали с свои смартфоны стороннее ПО, и делать это ради России они вряд ли будут.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Футбол

«Зенит» интересуется Наингголаном

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

До зарплаты не хватает денег 75% россиян

Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Иран испытал баллистическую ракету

Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Обновлено вчера в 19:33
Политика

Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

Обновлено вчера в 06:36
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представлен официально

Сегодня, 25 июля состоялся официальный дебют обновлённого внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Премьера новинки прошла в Таиланде.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия

Три человека пострадали при ДТП в районе 107-го километра МКАД

"Камаз" и автомобиль Hyundai столкнулись в районе 108-го километра МКАД. В результате ДТП три человека госпитализированы.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие

Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке

На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено вчера в 06:18
Здоровье

Жительница подмосковной Балашихи родила четверню

Обновлено вчера в 11:53
Политика

Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Россиянам разъяснили права на компенсацию за задержки рейсов в Европу

Россияне, пострадавшие из-за задержек или отмены рейсов в Европу, могут рассчитывать на компенсацию в размере до 600 евро.
Обновлено вчера в 22:26
Космос

Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза

Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
Обновлено 23 июля в 09:00
Здоровье

ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Автобус с военными опрокинулся в Сербии

В Сербии перевернулся автобус с военнослужащими. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ОК Радио.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
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