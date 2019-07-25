Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом 25 июля сообщает издание Elise Journal.

Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко

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