Украинский биатлонист пожаловался на трассу и желудокNews.ru 05:48

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал исход спринта на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.

Украинский биатлонист пожаловался на трассу и желудок

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