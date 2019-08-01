Армия и оружие

Украинский беспилотник атаковал позиции ДНРРоссийская газета вчера в 12:06

Трое ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате атаки украинского беспилотника.
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