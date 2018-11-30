Политика

Украинский артист балета получил российский паспорт
Восток-Медиа
08:44

В своём личном Instagram-профиле Украинский артист балета Сергей Полунин написал, что получил гражданство Российской Федерации. Также молодой человек прикрепил фото паспорта. По словам Полунина, к России он не имеет враждебного настроя и очень счастлив официально стать ее гражданином, сообщает RNS.
Восток-Медиа08:44
Сергей Полунин
Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах… Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви.
— Сергей Полунин, украинский артист балетаEG.RU 02:27

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Украинский артист балета
Артист балета. С 2007 по январь 2012 года - премьер Королевского балета в Лондоне, с 2012 года по 2015 год - премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года - приглашённый солист Баварского государственного балета.
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