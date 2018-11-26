Экономика
Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против РоссииРБК10:42
Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
РБК10:42
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Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 18:49
Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 18:14
Экономика
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям.
Обновлено в 17:31
Экономика
Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза
В прошлом году офлайн-продажи в рамках "Черной пятницы" увеличились в России на 13% с 2016 года, онлайн- продажи - на 5%, сообщали в АКИТ.
Обновлено в 19:08
Экономика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 19:06
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 17:31
Экономика
Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai
Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai Минпромторг одобрил заявки на специнвестконтракты (СПИК) группы ГАЗ и Hyundai, их подписание позволит компаниям зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции.
Обновлено в 17:31
Экономика
В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку
Сохраняются и профессиональная сегрегация, и поляризация с учетом пола среди отраслей экономики — так, женщины по-прежнему меньше представлены в традиционно мужских профессиях.
Обновлено в 17:31
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.
Обновлено в 15:27
Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 18:29
Экономика
Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров
Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 16:32
Недвижимость
Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 18:29
Экономика
Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:02
Энергетика
В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.
Обновлено в 12:45
Экономика
«Северсталь» консолидировала 100% акций Яковлевского рудника
"Северсталь" в ходе открытого аукциона в понедельник приобрела 100% акций Яковлевского ГОКа за 7,89 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 16:51