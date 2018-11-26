Экономика

Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
РБК
10:42

Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
РБК10:42

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Международный арбитраж в Париже удовлетворил требования украинского Ощадбанка к России

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РБК10:42

Украинский банк отсудил у России миллиард долларов из-за Крыма

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Украинский банк выиграл иск против России в Парижском арбитраже

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RT на русском09:31

Ощадбанк отсудил у РФ $1,3 млрд компенсации за присоединение Крыма

Интерфакс09:20
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Экономика

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Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai

Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai Минпромторг одобрил заявки на специнвестконтракты (СПИК) группы ГАЗ и Hyundai, их подписание позволит компаниям зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции.
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Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

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Сохраняются и профессиональная сегрегация, и поляризация с учетом пола среди отраслей экономики — так, женщины по-прежнему меньше представлены в традиционно мужских профессиях.
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