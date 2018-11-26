Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Об иске Ощадбанка к России стало известно летом 2015 года. Год спустя сообщалось, что банк хочет отсудить более $1 млрд компенсации, которая включает стоимость потери активов, бизнеса, а также проценты.

Ощадбанк отсудил у РФ $1,3 млрд компенсации за присоединение Крыма

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