Политика

Украинский «Нафтогаз» констатировал потерю газового транзитаНевские Новости вчера в 21:26

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» заявила, что транзит российского сжиженного газа через их территорию полностью завершится в 2020 году. Договориться не удастся, констатировали в компании. Транзит российского сжиженного газа через территорию Украины полностью прекратится в 2020 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украину предупредили о полной потере газового транзита из-за «Северного потока-2»

URA.Ruвчера в 21:37

«Нафтогаз»: «Газпром» полностью прекратит транзит через Украину

Телеканал 360°вчера в 19:52

В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита

RT на русскомвчера в 18:57

Транзита не будет: «Нафтогаз» настроен пессимистично

Евразия Dailyвчера в 09:27

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа через Украину в 2020 году

ФАНвчера в 08:27

Нафтогаз сделал пессимистичный прогноз по транзиту российского газа после 2019 года

Взгляд.рувчера в 08:17

«Нафтогаз» не верит в продолжение транзита российского газа через Украину в 2020 г

ПРАЙМвчера в 07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 03:28
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином

Обновлено в 02:59
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Политика

На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Общество

Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запрещающий работу хостелов и гостиниц в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Свыше 45 млн руб. украли из банковского сейфа в Москве

Из банковского сейфа турфирмы в Москве похитили более 45 млн руб. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

Шесть человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Москве женщина продала новорожденную дочь за миллион

В Москве задержана 23-летняя женщина, которая продала свою новорожденную дочь за миллион рублей.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Политика

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Обновлено в 01:38
Общество

Законопроект о фейковых новостях одобрен во втором чтении

Законопроект о штрафах за распространение фейковых новостей прошел второе чтение.
Обновлено в 03:57
Общество

Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах

Администрация Международного аэропорта Шереметьево (МАШ) разработала типовой документ, который ужесточает правила пользования аэропортами.
Обновлено в 02:30
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

В Нижегородской области построят первый в России частный космодром

Соглашение о строительстве первого в России частного космодрома подписано между Нижегородской областью и компанией "Космокурс", сообщили РИА Новости в среду в правительстве региона.
Обновлено в 03:54
Политика

Украинский журналист ответил на обвинения СБУ

Украинский журналист Владимир Скачко ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в призыве к нарушению территориальной целостности страны.
Обновлено в 03:36
Политика

Алексис Родзянко: Россия и США получили не перезагрузку, а перегрузку

Опечатка в надписи на кнопке, на которой оказалось слово "перегрузка", задала тон развитию отношений между двумя странами на последующие годы, считает глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Обновлено в 01:17
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Обновлено в 02:14
Общество

Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в двух марках сливочного масла

Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты «Росконтроля» проверили сливочное масло на российских прилавках.
Обновлено в 03:57
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Белгородец попытался убить себя перед областным правительством

В Белгороде в ночь на 6 марта мужчина попытался покончить с собой на Соборной площади перед зданием областного правительства, сообщил портал «БелПресса».
Обновлено в 03:07
Происшествия

Под Рязанью фальшивомонетчик подделывал деньги с помощью мишуры

Полицейские задержали мужчину, который подделывал двухтысячные купюры с помощью мишуры и расплачивался ими в магазинах Рязанской области.
Обновлено в 02:54
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Во время рассмотрения иска рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) к МВД и Роскомнадзору по поводу блокировки клипа «Иуда» на YouTube выяснилось, что Советский суд Краснодара 12 декабря 2018 года предписал заблокировать еще три клипа музыканта, сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Жан-Мишель Кусто приедет в Приморье спасать косаток и белух

Жан-Мишель Кусто ответил на предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко принять участие в спасении косаток и белух из "китовой тюрьмы".
Обновлено в 04:05
Происшествия

Карлос Гон освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн

Экс-глава Nissan Карлос Гон освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
Обновлено в 02:59
Общество

Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли

Первый ГОСТ — Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений», — как следует из его названия, регулирует размещение рекламных конструкций, во втором — Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы» — эти конструкции лишь упоминаются, но это упоминание, как указывают операторы наружной рекламы, фактически уничтожает их бизнес.
Обновлено в 01:01
Экономика

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Таиланде россиянка погибла после падения с балкона отеля

В Патонге на тайском острове Пхукет погибла 27-летняя гражданка России. По версии полиции, женщина упала с высоты.
Обновлено в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное