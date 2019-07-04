с чего всё началось

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом в четверг, 10 июля, заявил исполнительный директор компании Витренко в Facebook.

Музыка Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте» Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».

Политика Путин прибыл на встречу с президентом Италии Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Авто В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Происшествия В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.

Наука Библейские филистимляне оказались потомками европейцев Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.

Происшествия В США задержали трёх человек за сожжение американского флага В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.

Политика В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.

Наука «Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.

Происшествия Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.

Политика Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.

Игры Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Общество Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.

Наука Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.

Футбол «Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.

Кино Том Холланд высказался по поводу ориентации Человека-паука Звезда "Человека-паука: вдали от дома" сказал, что в следующем фильме будет не против идентифицировать своего персонажа как гея.