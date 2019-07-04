Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газаИА Новороссия 05:28

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом в четверг, 10 июля, заявил исполнительный директор компании Витренко в Facebook.
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Вопрос транзита российского газа через Украину не может быть решен только между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявил
 директор по развитию бизнеса украинской газовой компании Юрий Витренко в Facebook.
РБК05:40

Подробнее о событии

Почему в Киеве заявили о возможном прекращении транзита российского газа

RT на русском18:29

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из РФ после 2019 года

РЕН ТВ04:31

Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского

Национальная служба новостей07:42

В «Нафтогазе» предупредили о полном прекращении транзита газа в 2020 году

РБК05:40

«Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита газа из России

Коммерсантъ05:29

Украина готовится к полному прекращению транзита российского газа

Газета.Ru05:01

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

РИА Новости06:43
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Музыка

Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Политика

Путин прибыл на встречу с президентом Италии

Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено в 09:47
Авто

В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Наука

Библейские филистимляне оказались потомками европейцев

Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Обновлено в 17:05
Политика

В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

Обновлено в 16:25
Наука

«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых

Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады вместо Оттавы.
Обновлено в 19:23
Игры

Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов

Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

27-летняя Карлин О'Донохью из Лондона вела незатейливый образ жизни: любила фастфуд и делать вид, что она счастлива.
Обновлено в 18:05
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Обновлено в 11:28
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Наука

Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты

Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Авто

Нейросеть поможет найти неэкологичные автомобили в России

Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено в 11:13
Общество

Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

Обновлено в 15:37
Кино

Том Холланд высказался по поводу ориентации Человека-паука

Звезда "Человека-паука: вдали от дома" сказал, что в следующем фильме будет не против идентифицировать своего персонажа как гея.
Обновлено в 06:40
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
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