Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякамГазета.Ru вчера в 15:53
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе. Об этом она написала в фейсбуке. Зеркаль отметила, что Россия стала разговаривать на "цивилизованном языке".
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