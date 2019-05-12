Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряковСвободная Пресса 01:37

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков

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