Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряковСвободная Пресса 01:37
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
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Киев потребовал у Москвы назвать место и время возвращения украинских моряков
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