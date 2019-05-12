Политика

Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряковСвободная Пресса 01:37

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина подготовила России ноту в связи с решением трибунала по керченскому инциденту

ТАССвчера в 15:50

МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

RT на русскомвчера в 12:26

Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков

Газета.Ruвчера в 13:33

Киев потребовал у Москвы назвать дату и место возврата моряков и кораблей

РБКвчера в 13:31

Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков

РИА Новостивчера в 13:15

МИД Украины составил ноту России по выдаче украинских моряков

Московский Комсомолецвчера в 12:39

Киев потребовал у Москвы назвать место и время возвращения украинских моряков

Коммерсантъвчера в 15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Технологии

Сбербанк запускает мессенджер «СберЧат»

Сбербанк запускает корпоративный мессенджер «СберЧат», созданный на базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка).
Обновлено вчера в 07:24
Авто

В сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:47
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика

Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки

Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека

В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты

Смартфон Moto Z4 поступил в продажу

Смартфон Motorola Moto Z4 без громких анонсов производителя поступил в продажу в сети магазинов Amazon, где он предлагается по цене 500 долларов.
Обновлено в 01:35
Здоровье

Уж не так безобиден, как вы думаете

В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Политика

Судьбу украинских моряков решит суд в России

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Гаджеты

Компания Xiaomi за 129 дней продала 10 млн смартфонов Redmi Note 7

Недавно представитель китайской компании-производителя Xiaomi сообщил, что по всему миру продажи девайсов, входящих в линию Redmi Note 7, уже перешли за 10 млн единиц.
Обновлено вчера в 05:11
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Авто

Changan CS85 Coupe: появилась бюджетная модификация

Обновлено вчера в 10:00
Общество

Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина

Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Украина заявила о разработке альтернативы ракетам «Зенит»

Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Хабаровске семилетний ребенок упал в коллектор с горячей водой

В коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска, провалился вечером 27 мая семилетний ребенок.
Обновлено в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное