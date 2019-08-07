Армия и оружие
Украинский Генштаб озвучил потери ВСУ с начала перемирия в ДонбассеФАН 06:13
Шесть военных Вооруженных сил Украины погибли, девять ранены с начала перемирия в Донбассе, установленного 21 июля. Об этом во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил руководитель Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак. По его словам, за последнюю неделю погибли четыре солдата.
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С начала объявления перемирия, с 21 июля, в вооруженных силах Украины в районе выполнения задания операции Объединенных сил погибли шесть военнослужащих вооруженных сил Украины, а также ранены девять военнослужащих.
— Руслан Хомчак, украинский военачальникРИА Новости 04:25
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