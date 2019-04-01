Украинский ЦИК обработал более 40% протоколовКапитал страны 01:24

с чего всё началось

На момент выхода новостного материала ЦИК Украины обработал 40,09% бюллетеней, передает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии. По этим цифрам лидерство пока что держит шоумен Владимир Зеленский.

Политика Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.

Общество Роспотребнадзор открыл Единый консультационный центр С 1 апреля Роспотребнадзор запустил круглосуточный Единый консультационный центр (ЕКЦ).

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Происшествия В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.

Экономика «Магнит» выкупит свои акции на ₽670 млн для нового президента Как сообщал РБК Краснодар, в начале марта 2019 года завершила программу обратного выкупа акций: с 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года «Магнит» выкупил 5,89 млн собственных акций на общую сумму 22,2 млрд рублей.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта» Сообщение о краже двух жестких дисков из редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге поступило в дежурную часть в понедельник, 1 апреля.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Политика В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Политика Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.

Происшествия В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.

Общество Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

Общество Московский зоопарк продлит часы работы с понедельника В связи с увеличением светового дня с понедельника изменится режим работы Московского зоопарка, вход будет открыт до 19:00, сообщатся на сайте зоосада.

Политика Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.

Шоу-бизнес Побледневшую Бузову увели с концерта под руки Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине Комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов на Украине.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Общество Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах Выяснилось, что самые высокие зарплаты в небольших городах зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Космос Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3» Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.

Здоровье Иммунизация против кори пройдёт в столичных поликлиниках За последнее время из-за отказа от профилактических прививок число заболевших сильно выросло, поэтому было принято решение о дополнительной иммунизации населения против кори.