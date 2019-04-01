Политика
Украинский ЦИК обработал более 40% протоколовКапитал страны 01:24
На момент выхода новостного материала ЦИК Украины обработал 40,09% бюллетеней, передает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии. По этим цифрам лидерство пока что держит шоумен Владимир Зеленский.
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с чего всё началось
По официальным данным ЦИК, после подсчета 30,52 процента протоколов лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 30,18% избирателей.Взгляд.рувчера в 22:31
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