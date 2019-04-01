Политика

Украинский ЦИК обработал более 40% протоколовКапитал страны 01:24

На момент выхода новостного материала ЦИК Украины обработал 40,09% бюллетеней, передает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии. По этим цифрам лидерство пока что держит шоумен Владимир Зеленский.
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 ЦИК, после подсчета 30,52 процента протоколов лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 30,18% избирателей.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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