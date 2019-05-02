Армия и оружие

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в ДонбассеРБК 07:19

С начала проведения Операции объединенных сил (ООС) украинские военные взяли под контроль около 24 кв. км территории Донбасса. Об этом заявил командующий операцией генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова опубликовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Fасевоок.
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Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

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