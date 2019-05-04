Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахтаНародные новости 05:22
Корреспондент Министерства обороны Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил, что военнослужащие добровольческого полка Украины "Азов", который известен националистическими взглядами бойцов, вывесили флаг вермахта над своими позициями на Донбассе.
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