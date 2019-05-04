Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахтаНародные новости 05:22

Корреспондент Министерства обороны Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил, что военнослужащие добровольческого полка Украины "Азов", который известен националистическими взглядами бойцов, вывесили флаг вермахта над своими позициями на Донбассе.

Политика МИД: Россия и Иран не прекратят сотрудничество в ядерной сфере Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что угрозы санкций со стороны Вашингтона не остановят сотрудничество между Москвой и Тегераном, в том числе в ядерной сфере.

Общество Актобе отказался от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Армия и оружие Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Футбол Семак первым в истории стал чемпионом России как футболист и тренер Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.

Шоу-бизнес Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.

Общество Парень из Tinder раскритиковал платье студентки. Теперь ее фото использует в рекламе Asos Компания связалась с Теей в комментариях и через некоторое время стала использовать ее фото в рекламе, поместив ее на страницу платья — наряду со снимком профессиональной модели.

Космос Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».

Происшествия Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.

Общество На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.

Общество Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Политика Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Происшествия Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в Черкассах Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова, передает РИА Новости.

Политика За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.

Армия и оружие Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.

Единоборства «Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.

Авто Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда С наступлением весны в нашей стране стартовал очередной сезон чемпионатов по трофи-рейдам.

Общество На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.

Футбол Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом» В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде одолел «Урал» — 1:0. Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину.