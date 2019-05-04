Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахтаLenta.ru 16:35
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного корреспондента министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Астраханя.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
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