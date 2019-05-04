Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахтаLenta.ru 16:35

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного корреспондента министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Астраханя.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».

Общество Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой Над Москвой в рамках подготовки к параду Победы пролетела боевая авиация Воздушно-космических сил России.

Экономика Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Футбол «Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом» В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.

Финансы Майские праздники растопчут российский рубль Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.

Общество Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.

Армия и оружие Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.

Музыка История мести в клипе Die Antwoord на трек «DntTakeMe4aPoes» Выходцы из Кейптауна, группа Die Antwoord опубликовали на своем ютьюб-канале клип на совместный с G-Boy сингл «DntTakeMe4aPoes».

Футбол Футбольный союз Сербии поздравила Бранислава Ивановича с чемпионством Футбольный союз Сербии поздравила защитника "Зенита" Бранислава Ивановича с победой в чемпионате России.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».

Общество Король Таиланда официально коронован Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Здоровье Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.

Авто Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019» Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.

Здоровье Россияне умирают из-за неправильного питания Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".