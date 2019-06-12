Украинские военные вплотную подошли к ДонецкуРИА Новости 12:55

с чего всё началось

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

Футбол Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Космос Сверхновые выбрасывают во Вселенную больше пыли, чем ожидалось Ученые открыли, что в результате взрывов сверхновых во Вселенную выбрасывается больше пыли, чем предполагалось ранее.

Экономика Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Додон заявил о планах молдавской Демпартии физически устранить его Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента.

Политика Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2» США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Происшествия Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Политика Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной «Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.

Политика Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400 Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.

Шоу-бизнес Арсений Бородин рассказал причину расставания с Настей Ивлеевой Ранее пара скрывала причины их расставания. Но Бородин поведал, что из-за постоянной занятости пара стала видеться меньше.

Футбол «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом.

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Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.

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