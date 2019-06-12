Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к ДонецкуРИА Новости 12:55

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
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с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM
".
Life.ru14:25

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Украинские военные вплотную подошли к Донецку

РИА Новости12:55

Украинские военные заявили о приближении вплотную к Донбассу

РБК14:09

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Известия13:32

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Газета.Ru15:21

СМИ: Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Национальная служба новостей10:14

Украинская армия вплотную приблизилась к границе Донецка

РЕН ТВ10:01

Украинская армия вплотную подошла к границе Донецка

News.ru10:31
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Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
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Происшествия

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Политика

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Армия и оружие

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