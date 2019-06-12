Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к ДонецкуРИА Новости 12:55

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
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с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM
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Life.ru14:25

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Национальная служба новостей10:14

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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