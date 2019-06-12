Украинские военные вплотную подошли к ДонецкуРИА Новости 12:55

с чего всё началось

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президента Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Финансы Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Армия и оружие Турция оценила письмо Пентагона по С-400 12 июня исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обсудит по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с приобретением Анкарой С-400.

Шоу-бизнес Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.

Экономика В России могут вырасти тарифы на сбор мусора В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Экономика Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.

Армия и оружие Оппозиция Судана потребовала вывода войск из городов Оппозиционная организация Судана «Силы за свободу и перемены» на встрече с представителем США по Судану Дональдом Бутом заявила, что необходимо вывести из городов страны военных и заменить их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Политика Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Армия и оружие Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света» Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Финансы Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Космос Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р» Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".

Кино Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.

Политика Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.