Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к ДонецкуРИА Новости 12:55
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
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с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM".Life.ru14:25
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
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ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
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Оппозиционная организация Судана «Силы за свободу и перемены» на встрече с представителем США по Судану Дональдом Бутом заявила, что необходимо вывести из городов страны военных и заменить их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.
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Политика
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Обновлено в 05:18
Политика
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
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Обновлено в 18:29
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