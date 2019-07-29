Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

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