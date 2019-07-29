Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержанияРБК вчера в 16:52

Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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В украинской воинской части прокомментировали информацию о бунте

URA.Ru00:40

Разведка ДНР рассказала о бунте в армии Украины

Телеканал 360°02:28

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Московский Комсомолецвчера в 14:54

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

РБКвчера в 16:52

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

РЕН ТВвчера в 15:40

Украинские военные устроили бунт в Донбассе

Газета.Ru01:48

В ДНР заявили о бунте украинских военных

РИА Новостивчера в 14:19
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
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Алексея Навального госпитализировали из спецприёмника

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Общество

В Тулуне уровень воды в реке превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 700 см, пишет "РИА Новости".
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На Украине решили реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
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Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
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Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

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Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Общество

В Белогорске Амурской области объявлен режим ЧС из-за паводка

В городе Белогорске Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:06
Политика

В Эстонии вновь призвали восстановить памятник солдату СС

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Политика

«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая

Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Общество

Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
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Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву

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На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
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Мариано Диас согласился на переход в «Монако»

По информации El Chiringuito, игрок хочет покинуть команду как можно скорее и уже согласился на трансфер в «Монако».
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В сообщении сказано, что "под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки".
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими

«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
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Экономика

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Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
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На Ямале остановлено движение паромов из-за сильного ветра

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Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
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Армия и оружие

Североморск отметил День Военно-морского флота России

В Североморске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота России.
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Футбол

Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности

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Армия и оружие

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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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