Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "операции объединенных сил" (ООС, ранее силовая операция в Донбассе).

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Армия и оружие Армия и оружие «Вертолеты России» начали летные испытания первого серийного Ми-38Т Летные испытания первого серийного вертолета Ми-38Т, изготовленного по заказу министерства обороны России, начались в пятницу на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех), полет осуществили летчики-испытатели Московского вертолетного завода им. Миля, передает корреспондент РИА Новости.

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Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.

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Армия и оружие Армия и оружие Российскую армию признали одной из сильнейших в мире «Совершенно секретно»: Специалисты сайта Business Insider опубликовали рейтинг сильнейших армий мира.

Армия и оружие Армия и оружие Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В Южной Корее завершили серию танкодесантных кораблей Компания Hyundai Heavy Industries (HHI) передала южнокорейскому флоту четвертый и последний в серии большой десантный корабль «Ножокбонг» типа LST-2, сообщает Mil.Press FLOT.

Армия и оружие Армия и оружие САА нашла секретный склад боевиков в Хомсе Сирийская арабская армия (САА) обнаружила склад боеприпасов и оружия на севере мухафазы Хомс.