Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
ТАСС
04:37

Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "операции объединенных сил" (ООС, ранее силовая операция в Донбассе).
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