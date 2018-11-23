Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "операции объединенных сил" (ООС, ранее силовая операция в Донбассе).

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