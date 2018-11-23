Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, сообщил в пятницу пресс-центр объединенных сил Украины.

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

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Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела

Армия и оружие Армия и оружие США предупредили о риске ошибок в воздухе из-за С-300 в Сирии Вашингтон считает, что поставка Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 увеличит вероятность повторения ошибки, приведшей к крушению Ил-20, заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Армия и оружие Армия и оружие Патрушев обвинил США в нарушении ДРСМД Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США сами нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности(ДРСМД), обвиняя в нарушениях Россию, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В Казани вертолет Ми-38Т совершил свой первый полет Первый вертолет Ми-38Т, который изготовили на казанском вертолетном заводе по заказу Министерства обороны России, совершил свой первый полет над столицей Татарстана.

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.

Армия и оружие Армия и оружие Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.

Армия и оружие Армия и оружие В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник» На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Армия и оружие Армия и оружие Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие САА нашла секретный склад боевиков в Хомсе Сирийская арабская армия (САА) обнаружила склад боеприпасов и оружия на севере мухафазы Хомс.

Армия и оружие Армия и оружие Гвардейцы в Волгограде подготовили боевую технику к зиме В гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в Волгограде, завершился перевод вооружения и военной техники на режим осенне-зимней эксплуатации.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители НАТО трижды за день вылетали на перехват самолетов России