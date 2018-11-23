Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
РИА Новости
02:44

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, сообщил в пятницу пресс-центр объединенных сил Украины.
РИА Новости02:44

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Военные ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

РБК09:25

ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

RT на русском09:56

Украинские военные провели учения у Азовского моря

Газета.Ru08:51

Украинская армия провела учения на побережье Азовского моря

Life.ru08:46

ВСУ провели учения на берегу Азовского моря

Московский Комсомолец05:08

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

ТАСС04:37

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

РИА Новости02:44
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Армия и оружие

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Обновлено в 09:23
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Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ

Обновлено в 10:16
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В ЛНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

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Обновлено в 10:26
Армия и оружие

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Обновлено в 10:38
Армия и оружие

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Первый вертолет Ми-38Т, который изготовили на казанском вертолетном заводе по заказу Министерства обороны России, совершил свой первый полет над столицей Татарстана.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд

Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году

Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник»

На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе

Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея

В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

САА нашла секретный склад боевиков в Хомсе

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила склад боеприпасов и оружия на севере мухафазы Хомс.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Гвардейцы в Волгограде подготовили боевую технику к зиме

В гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в Волгограде, завершился перевод вооружения и военной техники на режим осенне-зимней эксплуатации.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Истребители НАТО трижды за день вылетали на перехват самолетов России

Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Офицеры и ветераны органов военно-политической работы почтили память Маршала Советского Союза Родиона Малиновского

Офицеры и ветераны органов военно-политической работы почтили память Маршала Советского Союза Родиона Малиновского 23 ноября исполнилось 120 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Родиона Малиновского.
Обновлено в 10:07
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