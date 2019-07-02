Армия и оружие

Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНРПодмосковье Сегодня 16:22

Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передает «Федеральное агентство новостей».
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