Армия и оружие
Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНРПодмосковье Сегодня 16:22
Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передает «Федеральное агентство новостей».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Здоровье
Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
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Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
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Авто
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Обновлено в 01:38
Политика
США озвучили условия предоставления некоторых уступок для КНДР
Как сообщает портал Axios,специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон готов пойти на ряд уступок Пхеньяну в случае полной приостановки северокорейской ядерной программы.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем
В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено в 20:22
Наука
5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики
Виталий Егоров "Делай космос !", 16 + Покорители далеких планет часто становятся героями книг или фантастических фильмов.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Обновлено в 18:28
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Здоровье
Целевики держат оборону
Алексей закончил шестилетнее обучение в «третьем меде» — Стоматологическом университете имени Евдокимова.
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Общество
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Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено в 11:52
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Авто
Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California
Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Политика
Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.
Обновлено в 18:51