Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к ДонецкуИзвестия вчера в 13:32
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку. Об этом в эфире радиостанции «Армия FM» заявил официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. Он отметил, что расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет всего 100–250 м.
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То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет.
— Эдуард Басурин, военный деятельРБК 03:37
с чего всё началось
— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM".Life.ruвчера в 14:25
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В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку
Национальная служба новостейвчера в 10:40
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