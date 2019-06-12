Украинские военные подошли вплотную к ДонецкуИзвестия вчера в 13:32

с чего всё началось

То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет.

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку. Об этом в эфире радиостанции «Армия FM» заявил официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. Он отметил, что расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет всего 100–250 м.

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