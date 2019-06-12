Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к ДонецкуГазета.Ru 11:11

Украинские военные подошли практически вплотную к границе Донецка, сообщает РЕН. Уточняется, что бойцы ВСУ закрепились в 100 метрах от Донецка в поселке Марьинка. Сообщается, что такой план был разработан командованием 24-й бригады и высшим командованием.
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СМИ: армия Украины вплотную приблизилась к Донецку

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