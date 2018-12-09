Армия и оружие
Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса
Украинские военные перебросили беспилотники в район ДонбассаРоссийская газета10:36
В самопровозглашенной Донецкой народной республике обратили внимание общественности на приготовления украинских военных, которые перебрасывают в район Донбасса ударные беспилотники в большом количестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы милиции ДНР Даниила Безсонова.
Российская газета10:36
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