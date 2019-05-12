Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом мореRT на русском 09:28
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Футбол
Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка
Обновлено в 08:55
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
В Нижнем Новгороде продавца георгиевских ленточек оштрафовали за упаковку со свастикой
В Нижнем Новгороде суд оштрафовал на три тысячи рублей индивидуального предпринимателя, который перед 9 мая продавал георгиевские ленточки в упаковке со свастикой.
Обновлено в 10:24
Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh, поставляемые с 2016 года для сухопутных войск и корпуса морской пехоты США.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 08:11
Финансы
157 миллионов рублей невозврата нашли краснодарские таможенники
До окончания срока действия контракта товары на сумму более 2,7 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров на расчетные счета в уполномоченном банке, не возвращены.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Десять человек пострадали в результате стрельбы в кафе
В центре Турции в результате стрельбы в одном из кафе пострадали по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 08:21
Общество
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане
Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Зенит» интересуется российским голкипером
Руководство "Зенита" планирует усилить состав команды вратарем "Анжи" Юрием Дюпиным.
Обновлено в 10:42
Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ
Напомним, матчи 38-го тура «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдут сегодня, 12 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26