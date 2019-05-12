Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом мореRT на русском 09:28

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Украинские военные отработали захват судов противника в Черном море

Московский Комсомолец09:36

ВС Украины провели учения по захвату судов

News.ru08:17

ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Российская газета09:14

Видео «захвата» вражеских судов военными ВСУ появилось в сети

Газета.Ru10:10

Украинские абордажники «захватили и уничтожили противника»

Вести.Ru08:23

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

RT на русском09:28

Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море

ТАСС07:56
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Хоккей

Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Футбол

Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

Обновлено в 08:55
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Общество

В Нижнем Новгороде продавца георгиевских ленточек оштрафовали за упаковку со свастикой

В Нижнем Новгороде суд оштрафовал на три тысячи рублей индивидуального предпринимателя, который перед 9 мая продавал георгиевские ленточки в упаковке со свастикой.
Обновлено в 10:24
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США

Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh, поставляемые с 2016 года для сухопутных войск и корпуса морской пехоты США.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 08:11
Финансы

157 миллионов рублей невозврата нашли краснодарские таможенники

До окончания срока действия контракта товары на сумму более 2,7 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров на расчетные счета в уполномоченном банке, не возвращены.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Десять человек пострадали в результате стрельбы в кафе

В центре Турции в результате стрельбы в одном из кафе пострадали по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 08:21
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Общество

В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане

Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Зенит» интересуется российским голкипером

Руководство "Зенита" планирует усилить состав команды вратарем "Анжи" Юрием Дюпиным.
Обновлено в 10:42
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ

Напомним, матчи 38-го тура «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдут сегодня, 12 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
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