Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом мореRT на русском 09:28
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Футбол
Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»
Сложно было настроить команду, это говорит о том, как важна концентрация.
Обновлено в 11:43
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры
Обновлено в 14:45
Происшествия
На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского
Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
Обновлено вчера в 07:19
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов
В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Культура
В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»
Обновлено 10 мая в 10:25
Авто
Названы автомобильные технологии, вызывающие проблемы с надежностью
Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Объяснено попадание С-300 в США
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Политика
Минюст проверит активность половины политических партий в России
Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Музыка
В Сочи стартовал восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел»
С 11 по 17 мая Красная поляна (Сочи) стала центром притяжения творческих коллективов и солистов из России, Беларуси, Кыргыстана.
Обновлено в 12:32
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Спорт
Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков
Обновлено в 10:20
Культура
В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король
Обновлено в 08:59
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Общество
Похолодание ожидается в Московском регионе на следующей неделе
В дневные часы в начале недели ожидается от 18 до 21 градуса, по ночам - 10-13 градусов. В конце следующей недели сменится воздушная масса.
Обновлено в 02:37
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Спорт
Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона
Обновлено в 14:57