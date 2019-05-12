Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом мореRT на русском 09:28

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Украинские военные провели в Черном море учения по захвату судов

РБК12:24

ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Российская газета09:14

Украинские военные отработали захват судов противника в Черном море

Московский Комсомолец09:36

Украинские военные провели абордаж судов в открытом море

Газета.Ru11:31

Украина провела учения по захвату кораблей в открытом море

RT на русском11:37

Украинские абордажники «захватили и уничтожили противника»

Вести.Ru08:23

Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море

ТАСС07:56
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Футбол

Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»

Сложно было настроить команду, это говорит о том, как важна концентрация.
Обновлено в 11:43
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Футбол

«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры

Обновлено в 14:45
Происшествия

На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского

Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
Обновлено вчера в 07:19
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Культура

В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

Обновлено 10 мая в 10:25
Авто

Названы автомобильные технологии, вызывающие проблемы с надежностью

Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Объяснено попадание С-300 в США

Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Здоровье

Детский кардиолог назвал главные причины смертей на уроках физкультуры

Обновлено в 04:03
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Обновлено в 12:25
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» должен поблагодарить «Ливерпуль» за победу в АПЛ

Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Музыка

В Сочи стартовал восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел»

С 11 по 17 мая Красная поляна (Сочи) стала центром притяжения творческих коллективов и солистов из России, Беларуси, Кыргыстана.
Обновлено в 12:32
Происшествия

ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Культура

В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король

Обновлено в 08:59
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Общество

Похолодание ожидается в Московском регионе на следующей неделе

В дневные часы в начале недели ожидается от 18 до 21 градуса, по ночам - 10-13 градусов. В конце следующей недели сменится воздушная масса.
Обновлено в 02:37
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 11:56
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Спорт

Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона

Обновлено в 14:57
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