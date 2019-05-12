Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом мореRT на русском 09:28
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
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Политика
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Автоспорт
Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»
Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
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Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено 10 мая в 00:08
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
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Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
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Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
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Авто
Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
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Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
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Футбол
Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ
Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Умяров надеется, что в ближайших матчах «Спартака» солнце взойдет
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что в весенней части побед у команды было мало, но сейчас ситуация выправляется.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Спорт
Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков
Обновлено в 10:45
Культура
Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне
Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
Обновлено в 07:48
Общество
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Экономика
Заявка Кировской области по программе переселения одобрена
Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрила заявку Кировской области на финансирование первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида»
Три человека погибли в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 08:25
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56