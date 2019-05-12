Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом мореRT на русском 09:28

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Украинские военные провели абордаж судов в открытом море

Газета.Ru11:31

Украина провела учения по захвату кораблей в открытом море

RT на русском11:37

Украинские военные отработали захват судов противника в Черном море

Московский Комсомолец09:36

Украинские военные провели в Черном море учения по захвату судов

РБК12:24

ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Российская газета09:14

Украинские абордажники «захватили и уничтожили противника»

Вести.Ru08:23

Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море

ТАСС07:56
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Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
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На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

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В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
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Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
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Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
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Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
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«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

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Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что в весенней части побед у команды было мало, но сейчас ситуация выправляется.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
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Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

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Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

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Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне

Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
Обновлено в 07:48
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Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Экономика

Заявка Кировской области по программе переселения одобрена

Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрила заявку Кировской области на финансирование первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Обновлено в 02:01
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
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Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
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Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида»

Три человека погибли в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму.
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Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
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